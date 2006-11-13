В Перу в ДТП погибли 7 футболистов детской команды

В Перу случилась трагедия с участием детской футбольной команды.

В серьезное ДТП попал автобус, в котором ехали футболисты из детской команды (U-14) школы «Торибио Родригес Мендоса». В результате аварии погибли 7 детей. Еще 11 пассажиров пострадали. Среди них – 10 подростков.

Инцидент произошел в регионе Амасонас, расположенный на севере страны в горной местности. Команда ехала на финальный раунд федерального кубка в Чачапояс.

Свои соболезнования семьям погибших и пострадавших выразил президент ФИФА Джанни Инфантино, направив письмо в Федерацию футбола Перу.