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    В Перу в ДТП погибли 7 футболистов детской команды

    Теги ФИФА происшествия высшая лига Перу детский футбол Джанни Инфантино Футбол

    В Перу случилась трагедия с участием детской футбольной команды.

    В серьезное ДТП попал автобус, в котором ехали футболисты из детской команды (U-14) школы «Торибио Родригес Мендоса». В результате аварии погибли 7 детей. Еще 11 пассажиров пострадали. Среди них – 10 подростков.

    Инцидент произошел в регионе Амасонас, расположенный на севере страны в горной местности. Команда ехала на финальный раунд федерального кубка в Чачапояс.

    Свои соболезнования семьям погибших и пострадавших выразил президент ФИФА Джанни Инфантино, направив письмо в Федерацию футбола Перу.

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