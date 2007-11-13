El Chiringuito: агент Алексиса предложил игрока «Реалу»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес может перейти в «Реал», сообщает As со ссылкой на El Chiringuito.
Чилиец чувствует дискомфорт, находясь в Манчестере. Игроку «скучно и одиноко, его игнорируют», сообщили в передаче на испанском ТВ.
Алексис в курсе, что «Реал» хочет зимой подписать нападающего, поэтому он попросил своего агента Фернандо Фелицевича организовать трансфер в мадридский клуб.
Проблемой при переходе игрока в «Реал» могут стать его запросы по зарплате. Алексис является самым высокооплачиваемым игроком АПЛ с зарплатой 23 миллиона евро в год.
Ранее Санчес уже выступал в Ла Лиге. С 2011 по 2014 год чилиец играл за «Барселону».