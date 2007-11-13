Вячеслав Малафеев: «Цель «Зенита» – через два года иметь в заявке минимум четырех воспитанников»

Заместитель спортивного директора Вячеслав Малафеев рассказал о задачах по подготовке молодых футболистов для первой команды.

– Давайте проясним, какие задачи стоят перед , в рамках которых мы работаем с молодежным «Зенитом», «Зенитом-2» и академией. По сути, вся эта система — наш резерв, который мы должны готовить для основной команды.

Цель номер один, о которой многие уже знают, через два года иметь в заявочном листе как минимум четырех доморощенных футболистов.

Можно, конечно, и меньше, но тогда заявочный лист будет уменьшаться. Не будет двоих — значит, заявка будет из 23 человек. Не будет четырех — значит 21. Цель выстроена исходя из этого.

Очевидно, что в последние годы существует тенденция: молодым ребятам не удается достигнуть уровня первой команды.

Однако, в «Зените-2» есть молодые игроки, которые уже появлялись в основе. Это Скроботов, Капленко, Плетнев, Гойло, Каккоев. Очень неплох Леон Мусаев. Я уверен: какое бы место ни занял , молодые игроки еще о себе заявят на самом высоком уровне.

— Однако, для них основной проблемой справедливо называют высокую конкуренцию в первой команде.

— Чем выше конкуренция, тем сильнее команда. В последнее время у нас появляются хорошие, обученные футболисты, играющие по всей России. Их чуть ли не 70 человек, которые прошли нашу школу.

Но если мы разберем каждого из них, то в лучшем случае есть один или два игрока с более или менее ярко выраженными качествами, за счет которых они сейчас могли бы претендовать на место в основном составе «Зенита».

То есть, работа идет, но соответствовать уровню «Зенита» и задачам им непросто.

По большому счету уже в 20-22 года можно понять, что будет с игроком дальше. Сможет ли «Зенит» на него рассчитывать или его проще отпустить.

— А искать и выращивать вы намерены внутри клубной системы?

— Мы не проводим и не будем проводить агрессивной селекции для «Зенита-2». Я не вижу в этом смысла. Это перекроет дорогу тем игрокам, которые есть сейчас и которым надо играть.

Плюс это будут необоснованные расходы, которые, скорее всего, не принесут никакой пользы. Мы должны отталкиваться от того, что имеем, – сказал Малафеев.