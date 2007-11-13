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    Вячеслав Малафеев: «Цель «Зенита» – через два года иметь в заявке минимум четырех воспитанников»

    Теги Зенит Вячеслав Малафеев премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ Зенит-2 Зенит мол Дмитрий Плетнев Леон Мусаев Никита Гойло Никита Каккоев Кирилл Капленко Илья Скроботов Футбол

    Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о задачах по подготовке молодых футболистов для первой команды.

    – Давайте проясним, какие задачи стоят перед «Зенитом», в рамках которых мы работаем с молодежным «Зенитом», «Зенитом-2» и академией. По сути, вся эта система — наш резерв, который мы должны готовить для основной команды.

    Цель номер один, о которой многие уже знают, через два года иметь в заявочном листе как минимум четырех доморощенных футболистов.

    Можно, конечно, и меньше, но тогда заявочный лист будет уменьшаться. Не будет двоих — значит, заявка будет из 23 человек. Не будет четырех — значит 21. Цель выстроена исходя из этого.

    Очевидно, что в последние годы существует тенденция: молодым ребятам не удается достигнуть уровня первой команды.

    Однако, в «Зените-2» есть молодые игроки, которые уже появлялись в основе. Это Скроботов, Капленко, Плетнев, Гойло, Каккоев. Очень неплох Леон Мусаев. Я уверен: какое бы место ни занял «Зенит-2», молодые игроки еще о себе заявят на самом высоком уровне.

    — Однако, для них основной проблемой справедливо называют высокую конкуренцию в первой команде.

    — Чем выше конкуренция, тем сильнее команда. В последнее время у нас появляются хорошие, обученные футболисты, играющие по всей России. Их чуть ли не 70 человек, которые прошли нашу школу.

    Но если мы разберем каждого из них, то в лучшем случае есть один или два игрока с более или менее ярко выраженными качествами, за счет которых они сейчас могли бы претендовать на место в основном составе «Зенита».

    То есть, работа идет, но соответствовать уровню «Зенита» и задачам им непросто.

    По большому счету уже в 20-22 года можно понять, что будет с игроком дальше. Сможет ли «Зенит» на него рассчитывать или его проще отпустить.

    — А искать и выращивать вы намерены внутри клубной системы?

    — Мы не проводим и не будем проводить агрессивной селекции для «Зенита-2». Я не вижу в этом смысла. Это перекроет дорогу тем игрокам, которые есть сейчас и которым надо играть.

    Плюс это будут необоснованные расходы, которые, скорее всего, не принесут никакой пользы. Мы должны отталкиваться от того, что имеем, – сказал Малафеев.

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