Вячеслав Малафеев: «Цель «Зенита» – через два года иметь в заявке минимум четырех воспитанников»

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о задачах по подготовке молодых футболистов для первой команды.
– Давайте проясним, какие задачи стоят перед «Зенитом», в рамках которых мы работаем с молодежным «Зенитом», «Зенитом-2» и академией. По сути, вся эта система — наш резерв, который мы должны готовить для основной команды.
Цель номер один, о которой многие уже знают, через два года иметь в заявочном листе как минимум четырех доморощенных футболистов.
Можно, конечно, и меньше, но тогда заявочный лист будет уменьшаться. Не будет двоих — значит, заявка будет из 23 человек. Не будет четырех — значит 21. Цель выстроена исходя из этого.
Очевидно, что в последние годы существует тенденция: молодым ребятам не удается достигнуть уровня первой команды.
Однако, в «Зените-2» есть молодые игроки, которые уже появлялись в основе. Это Скроботов, Капленко, Плетнев, Гойло, Каккоев. Очень неплох Леон Мусаев. Я уверен: какое бы место ни занял «Зенит-2», молодые игроки еще о себе заявят на самом высоком уровне.
— Однако, для них основной проблемой справедливо называют высокую конкуренцию в первой команде.
— Чем выше конкуренция, тем сильнее команда. В последнее время у нас появляются хорошие, обученные футболисты, играющие по всей России. Их чуть ли не 70 человек, которые прошли нашу школу.
Но если мы разберем каждого из них, то в лучшем случае есть один или два игрока с более или менее ярко выраженными качествами, за счет которых они сейчас могли бы претендовать на место в основном составе «Зенита».
То есть, работа идет, но соответствовать уровню «Зенита» и задачам им непросто.
По большому счету уже в 20-22 года можно понять, что будет с игроком дальше. Сможет ли «Зенит» на него рассчитывать или его проще отпустить.
— А искать и выращивать вы намерены внутри клубной системы?
— Мы не проводим и не будем проводить агрессивной селекции для «Зенита-2». Я не вижу в этом смысла. Это перекроет дорогу тем игрокам, которые есть сейчас и которым надо играть.
Плюс это будут необоснованные расходы, которые, скорее всего, не принесут никакой пользы. Мы должны отталкиваться от того, что имеем, – сказал Малафеев.