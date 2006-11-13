Вячеслав Малафеев: «Русские игроки стоят очень дорого. Есть смысл направить силы в академию»

Заместитель спортивного директора Вячеслав Малафеев высказался о высокой стоимости российских футболистов.

— По нашей информации, этим летом вы могли приобрести Александра Головина. Это действительно так?

— Я могу назвать еще около 200 футболистов, которых хотел бы видеть в качестве игроков нашей команды.

Вы и сами прекрасно знаете список лучших в стране. Не нужно быть спортивным директором, скаутом, чтобы открыть составы национальной и молодежной сборной. Плюс-минус это лучшие, кто есть сейчас.

Сравните с россиянами в нашей команде и сможете вычертить круг кандидатов, которые потенциально интересны . Здесь все очень логично.

Есть, конечно, такие моменты, когда невозможно договориться. Либо, когда очень сложно договориться. У каждой из сторон есть свои желания. В этой работе много нюансов.

Плюс русские игроки стоят очень дорого. Есть смысл направить силы в академию и развитие своих игроков.

— Зимой «Зенит» имеет возможность потратить серьезную сумму на усиление, учитывая рамки финансового фейр-плей?

— Усиление не зависит от того, сколько у тебя денег. Оно зависит от необходимости взять игроков на те или иные позиции. А уже дальше вырисовываются финансовые возможности по тому или иному трансферу.

Надо отталкиваться не от того, сколько у нас денег, а от позиций, которые нам необходимо усилить. И тогда говорить о деньгах и всем остальном, — сказал Малафеев.