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    Вячеслав Малафеев: «Русские игроки стоят очень дорого. Есть смысл направить силы в академию»

    Теги Зенит Вячеслав Малафеев премьер-лига Россия возможные трансферы Зенит мол Футбол

    Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о высокой стоимости российских футболистов.

    — По нашей информации, этим летом вы могли приобрести Александра Головина. Это действительно так?

    — Я могу назвать еще около 200 футболистов, которых «Зенит» хотел бы видеть в качестве игроков нашей команды.

    Вы и сами прекрасно знаете список лучших в стране. Не нужно быть спортивным директором, скаутом, чтобы открыть составы национальной и молодежной сборной. Плюс-минус это лучшие, кто есть сейчас.

    Сравните с россиянами в нашей команде и сможете вычертить круг кандидатов, которые потенциально интересны «Зениту». Здесь все очень логично.

    Есть, конечно, такие моменты, когда невозможно договориться. Либо, когда очень сложно договориться. У каждой из сторон есть свои желания. В этой работе много нюансов.

    Плюс русские игроки стоят очень дорого. Есть смысл направить силы в академию и развитие своих игроков.

    — Зимой «Зенит» имеет возможность потратить серьезную сумму на усиление, учитывая рамки финансового фейр-плей?

    — Усиление не зависит от того, сколько у тебя денег. Оно зависит от необходимости взять игроков на те или иные позиции. А уже дальше вырисовываются финансовые возможности по тому или иному трансферу.

    Надо отталкиваться не от того, сколько у нас денег, а от позиций, которые нам необходимо усилить. И тогда говорить о деньгах и всем остальном, — сказал Малафеев.

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