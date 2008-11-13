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    УЕФА может пересмотреть дела по финансовому фэйр-плей после публикаций Football Leaks

    Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция УЕФА финансовый фэйр-плей Football Leaks Футбол

    УЕФА выступил с заявлением по поводу финансового фэйр-плей.

    Заявление сделано на фоне публикаций Football Leaks о возможных нарушениях правил ФФП со стороны «ПСЖ», «Манчестер Сити» и других топ-клубов.

    «Введение финансового фэйр-плей оздоровило финансовую ситуацию в европейском футболе.

    Семь лет назад совокупный долг европейских клубов составлял 1,7 миллиарда евро. В прошлом году суммарная прибыль составила 600 миллионов. Для европейского футбола это, безусловно, успех.

    Клубы, желающие участвовать в еврокубках, согласны неукоснительно следовать правилам ФФП. Сотрудничество с клубами основано на предоставлении исчерпывающей и подлинной информации о финансах. При этом УЕФА вправе проверять получаемые сведения.

    Ежегодно УЕФА оценивает безубыточность и соответствие клубов требованиям ФФП за последние три года. Если в этой связи появляется новая информация, УЕФА будет использовать ее для пересмотра данных и потребует со стороны соответствующих клубов объяснений, уточнений или опровержений.

    Если новая информация укажет на то, что вердикты по предыдущим делам были вынесены неверно, то они могут быть вновь рассмотрены в индивидуальном порядке.

    Это касается всех клубов, обращающихся в УЕФА за лицензией и участвующих в еврокубках», – говорится в заявлении УЕФА.

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