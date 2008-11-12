Олег Кононов: «Попросил руководство «Спартака» организовать встречу с Романцевым»

Новый главный тренер Олег Кононов прокомментировал назначение на этот пост.

– Несколько лет назад вы говорили, что ваша мечта – выиграть чемпионат России и Лигу чемпионов. Переход в «Спартак» – шаг к мечте?

– Так и есть. Передо мной открываются новые возможности в плане достижения поставленных целей. И важно, что цели эти у нас со «Спартаком» совпадают.

– Вы покинули в разгар сезона. В Туле отнеслись к этому с пониманием?

– Да. Я благодарен президенту «Арсенала» и губернатору Тульской области. В клубе были созданы прекрасные условия для работы. Предложение от «Спартака» стало неожиданным для «Арсенала», но руководители пожелали мне успехов и достижения результата с новой командой. Тульские болельщики тоже проводили тепло, спасибо им за это.

– А вы сами согласились не раздумывая?

– А вы как думаете?

– Какие у вас ближайшие планы?

– Встретиться с тренерами дубля и «Спартака-2». Буду по возможности посещать их матчи, планирую проводить совместные тренировки. С Академией тоже будем тесно контактировать. Понятно, что сейчас основное внимание нужно уделить основе, но связь с тренерами других команд будет близкая. Попросил руководство организовать встречу с Олегом Ивановичем Романцевым. Мы уже разговаривали по телефону.

– Почему для вас это так важно?

– Этот человек делал «Спартак» таким, какой он есть сейчас, – любимым многими не только в России, но и на всем постсоветском пространстве.

– «Спартак» Бескова и Романцева для вас – эталон?

– Это именно те два тренера, у которых я многое почерпнул, – Константин Иванович Бесков и Олег Иванович Романцев. Классический стиль красно-белых – игра в средний и короткий пас, стенки, забегания. В «Спартаке» этот футбол прививают в Академии, и в первую команду приходят ребята, уже обученные такому стилю. Подбор футболистов селекционерами тоже направлен в эту сторону, – сказал Кононов.