Гвардиола о чемпионстве: «Еще даже первый круг не закончился. Многое может случиться»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о победе над в 12-м туре чемпионата Англии (3:1).

«Мы заслужили победу. Возможно, в первом тайме мы действовали с опаской, но футбол – это игра, мы просто не хотели терять мяч. Мы не хотели атаковать, а они здорово защищались.

Во втором тайме игра стала более открытой, мы стали находить больше свободного пространства и показали хорошую игру в матче против топ-соперника.

Почему опасались? Мы хотели проявить себя при своих болельщиках и знали, как важно сыграть в свой футбол. Мы все хорошо сделали, и гол Агуэро после перерыва здорово нам помог.

– это команда такого уровня, которой немногое нужно, чтобы наказать соперника. Такие ситуации, как при втором голе, могут случаться. Мы здорово отреагировали и не допустили еще моментов у своих ворот.

Чемпионство? Сейчас ноябрь, еще даже первый круг не закончился. В футболе может многое случиться. Мы много забиваем и создаем много моментов.

Важно, чтобы все игроки вернулись здоровыми после матчей сборных», – сказал Гвардиола.