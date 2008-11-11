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    Гвардиола о чемпионстве: «Еще даже первый круг не закончился. Многое может случиться»

    Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Серхио Агуэро Пеп Гвардиола Футбол

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о победе над «Манчестер Юнайтед» в 12-м туре чемпионата Англии (3:1).

    «Мы заслужили победу. Возможно, в первом тайме мы действовали с опаской, но футбол – это игра, мы просто не хотели терять мяч. Мы не хотели атаковать, а они здорово защищались.

    Во втором тайме игра стала более открытой, мы стали находить больше свободного пространства и показали хорошую игру в матче против топ-соперника. 

    Почему опасались? Мы хотели проявить себя при своих болельщиках и знали, как важно сыграть в свой футбол. Мы все хорошо сделали, и гол Агуэро после перерыва здорово нам помог.

    «Манчестер Юнайтед» – это команда такого уровня, которой немногое нужно, чтобы наказать соперника. Такие ситуации, как при втором голе, могут случаться. Мы здорово отреагировали и не допустили еще моментов у своих ворот.

    Чемпионство? Сейчас ноябрь, еще даже первый круг не закончился. В футболе может многое случиться. Мы много забиваем и создаем много моментов.

    Важно, чтобы все игроки вернулись здоровыми после матчей сборных», – сказал Гвардиола.

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