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    Рианчо после поражения от «Уфы»: «Я плакать не буду. «Спартак» сохраняет шансы на еврокубки»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Рауль Рианчо Уфа Футбол

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо подвел итоги матча с «Уфой» (0:2).

    – Команда сыграла два разных тайма. В первом тайме лучше контролировали мяч, были моменты, но во втором тайме контролировать стали меньше, «Уфа» играла интенсивно, были контратаки, которыми она воспользовалась и одержала заслуженную победу.

    – Кроме как позором это можно как-то назвать?

    – Позор – это если я завтра в самолете разобьюсь. Не позор, а горе. На данный момент «Спартака» продолжает играть в Кубке России, в Лиге Европы с хорошими шансами выйти из группы. «Спартак» сохраняет шансы попасть в еврокубки.

    Я плакать не буду. Остается либо сидеть плакать, либо думать о завтрашнем дне, надеясь на лучшее. Самые грустные сейчас – футболисты, им нужно помочь, – отметил Рианчо.

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