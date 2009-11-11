Рианчо после поражения от «Уфы»: «Я плакать не буду. «Спартак» сохраняет шансы на еврокубки»

Исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо подвел итоги матча с «Уфой» (0:2).

– Команда сыграла два разных тайма. В первом тайме лучше контролировали мяч, были моменты, но во втором тайме контролировать стали меньше, «Уфа» играла интенсивно, были контратаки, которыми она воспользовалась и одержала заслуженную победу.

– Кроме как позором это можно как-то назвать?

– Позор – это если я завтра в самолете разобьюсь. Не позор, а горе. На данный момент «Спартака» продолжает играть в Кубке России, в Лиге Европы с хорошими шансами выйти из группы. «Спартак» сохраняет шансы попасть в еврокубки.

Я плакать не буду. Остается либо сидеть плакать, либо думать о завтрашнем дне, надеясь на лучшее. Самые грустные сейчас – футболисты, им нужно помочь, – отметил Рианчо.