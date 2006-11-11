Рауль Рианчо: «Уфа» переиграла «Спартак» по интенсивности во втором тайме»

Исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо прокомментировал поражение от «Уфы» (0:2) в матче 14-го тура РПЛ.

– В чем, на ваш взгляд, главная причина поражения сегодня?

– Считаю, что соперник сегодня играл более интенсивно, чем мы. Если в первом тайме у нас еще получалось создавать давление и шла игра, то во втором соперник просто по интенсивности нас переиграл.

– Замена Джикии на Боккетти была тактической или вынужденной?

– Мы увидели, что Джикию начало колено беспокоить. Доктор когда вышел на поле, осмотрел его, оно немного нестабильно себя вело. И мы решили перестраховаться. Заменили его на Сальваторе, чтобы не усугубить ситуацию. К тому же Георгий вызван в сборную, и мы хотим, чтобы он там принял участие и поиграл.

– Отсутствие финального штурма было связано с нехваткой сил после еврокубковый игры?

– Да, в конце чувствовалось, что команда подустала. Помимо этого, мы совершили ряд ненужных ошибок в передачах, за которыми последовали контратаки соперника, — сказал Рианчо в эфире телеканала «Матч Премьер».