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    Глушаков вышел в стартовом составе в РПЛ впервые за 10 недель, Ребров – впервые с 13 мая

    Теги Спартак Артем Ребров Андрей Ещенко премьер-лига Россия Денис Глушаков Футбол

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков вышел в стартовом составе на матч 14-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:0, первый тайм).

    31-летний хавбек впервые за 10 недель вышел в стартовом составе на матч РПЛ. В предыдущий раз Глушаков выходил в старте на матч 6-го тура с «Зенитом» (0:0).

    Напомним, Глушаков больше месяца тренировался с молодежной командой после того, как его туда вместе с защитником Андреем Ещенко отправил бывший главный тренер Массимо Каррера из-за лайка под постом с критикой его работы.

    22 октября Каррера был отправлен в отставку и покинул клуб. Исполняющим обязанности главного тренера стал Рауль Рианчо.

    Помимо Глушакова, в стартовом составе на игру с «Уфой» вышли также Ещенко и вратарь Артем Ребров. Ещенко не попадал в стартовый состав в РПЛ с матча против «Краснодара» (1:0), состоявшегося 18 августа. Ребров впервые вышел в основном составе в текущем чемпионате, в предыдущий раз он делал это в рамках игры с «Динамо» (0:1), прошедшей 13 мая.

    Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Спартак».

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