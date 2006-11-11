Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Милан» может подписать Пато, если не получится с переходом Ибрагимовича

    Теги Милан Златан Ибрагимович Дженнаро Гаттузо Лос-Анджелес Гэлакси серия А Италия возможные трансферы Алешандре Пато Леонардо высшая лига Китай Тяньцзинь Цюаньцзянь Футбол

    Нападающий «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Алешандре Пато попал в сферу интересов «Милана».

    Итальянский клуб рассматривает 29-летнего форварда в качестве альтернативы Златану Ибрагимовичу, который колеблется и пока не выразил желания покинуть «Лос-Анджелес Гэлакси».

    Пато выступал за «Милан» с 2007 по 2013 год и до сих пор находится в хороших отношения со спортивным директором Леонардо и главным тренером Дженнаро Гаттузо.

    Переговоры с бразильцем еще не начались, но «Милан» внимательно следит за ситуацией.

    Единственное препятствие – зарплата игрока. В Китае он получает около 9 миллионов евро чистыми в год, а в «Милане» ему придется пойти на понижение оклада.

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться