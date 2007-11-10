Роман Зобнин: «Каррера и Рианчо проводили тренировки 50 на 50. Иногда даже спорили»

Полузащитник Роман Зобнин рассказал об отношении к экс-тренеру команды и исполняющему обязанности тренера Раулю Рианчо, который до этого был помощником итальянца.

– Непосредственно на построении игры уход Карреры никак не сказался?

– Никак. Все же прекрасно это видят.

– Потому что Рианчо занимался тактикой с самого начала сезона?

– Можно и так сказать. Во всяком случае, теорию вел для игроков именно Рауль. Тренировки, конечно, они с Каррерой проводили 50 на 50. Где-то подсказывал Рианчо, где-то – Массимо. Они даже иногда спорили.

– Насколько болезненной для вас стала отставка Карреры?

– Он – тренер, который мне доверял. Мы с ним проработали 2,5 года, и на протяжении всего этого времени Массимо в меня верил. Конечно, тяжело расставаться с людьми, но в моей карьере это не первый случай. Я привык. Нормальная история для футбола. Каждому игроку всегда нужно быть готовым к отставке тренера.

– Понимали последний месяц, что все к ней и идет?

– Когда идут поражения и тем более нет прогресса, конечно, бывает, что происходят какие-то изменения.

– Массимо всем написал теплые слова в инстаграме. Вам в том числе. Приятно было?

– Да. Но мы ведь и так пообщались с ним на встрече с ресторане, вживую. Обсудили все моменты, расстались на добром слове. А инстаграм на самом деле – это всего лишь показуха, грубо говоря.

– Рианчо помог футболистам эмоционально встряхнуться? Он берет удар на себя, защищает футболистов перед болельщиками и журналистами, не боится шутить и выдавать яркие реплики.

– Матчи все показывают. Если говорить откровенно, самый эмоциональный матч у нас был с «Рейнджерс» в четверг.

– То есть отставка Карреры все-таки сказалась на психологическом состоянии команды?

– Оно осталось таким же. Ни вверх, ни вниз, – сказал Зобнин.