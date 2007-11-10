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    Роман Зобнин: «Каррера и Рианчо проводили тренировки 50 на 50. Иногда даже спорили»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Рауль Рианчо Роман Зобнин Массимо Каррера Чемпионат.com Футбол

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал об отношении к экс-тренеру команды Массимо Каррере и исполняющему обязанности тренера Раулю Рианчо, который до этого был помощником итальянца.

    – Непосредственно на построении игры уход Карреры никак не сказался?

    – Никак. Все же прекрасно это видят. 

    – Потому что Рианчо занимался тактикой с самого начала сезона? 

    – Можно и так сказать. Во всяком случае, теорию вел для игроков именно Рауль. Тренировки, конечно, они с Каррерой проводили 50 на 50. Где-то подсказывал Рианчо, где-то – Массимо. Они даже иногда спорили.

    – Насколько болезненной для вас стала отставка Карреры? 

    – Он – тренер, который мне доверял. Мы с ним проработали 2,5 года, и на протяжении всего этого времени Массимо в меня верил. Конечно, тяжело расставаться с людьми, но в моей карьере это не первый случай. Я привык. Нормальная история для футбола. Каждому игроку всегда нужно быть готовым к отставке тренера. 

    – Понимали последний месяц, что все к ней и идет? 

    – Когда идут поражения и тем более нет прогресса, конечно, бывает, что происходят какие-то изменения. 

    – Массимо всем написал теплые слова в инстаграме. Вам в том числе. Приятно было? 

    – Да. Но мы ведь и так пообщались с ним на встрече с ресторане, вживую. Обсудили все моменты, расстались на добром слове. А инстаграм на самом деле – это всего лишь показуха, грубо говоря. 

    – Рианчо помог футболистам «Спартака» эмоционально встряхнуться? Он берет удар на себя, защищает футболистов перед болельщиками и журналистами, не боится шутить и выдавать яркие реплики. 

    – Матчи все показывают. Если говорить откровенно, самый эмоциональный матч у нас был с «Рейнджерс» в четверг.

    – То есть отставка Карреры все-таки сказалась на психологическом состоянии команды? 

    – Оно осталось таким же. Ни вверх, ни вниз, – сказал Зобнин.

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