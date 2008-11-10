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    Алексис хочет уйти из «МЮ». Им интересуется «ПСЖ»

    Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Алексис Санчес премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы агенты Футбол

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес может покинуть клуб.

    По данным The Times, чилиец хочет уйти из «МЮ» и перейти в «ПСЖ». Его агент Фернандо Фелисевич работает над поиском нового клуба, и парижане выразили свое желание подписать футболиста.

    Жозе Моуринью, главный тренер «Юнайтед», недоволен формой игрока и тем, как футболиста выполняет его установки. В разговорах с ассистентами он называл «тайной» резкий провал в уровне игры Алексиса по сравнению с выступлениями за «Арсенал».

    Утверждается, что Санчесу не нравится жить в пригороде небольшого Манчестера, он скучает по активной жизни в Лондоне. Также недавно он расстался со своей девушкой, чилийской моделью Майте Родригес. Его одноклубники отмечают, что это сильно на него повлияло.

    Кроме того, Санчес плохо говорит по-английски и общается лишь с теми партнерами, которые говорят по-испански. При этом на поле он ведет себя активнее и постоянно требует мяч, что не нравится некоторым игрокам.

    Подробную статистику Санчеса можно изучить здесь.

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