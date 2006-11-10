Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Матиас Краневиттер: «В «Зените» высокая конкуренция. В декабре подумаю о будущем»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Матиас Краневиттер Футбол

    Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер поделился мыслями о своем будущем.

    «Да, в «Зените» я играю немного, но у нас очень высокая конкуренция. В команде есть Паредес и Маркизио, сложно бороться с ними за место в составе.

    До декабря я буду спокоен, но в декабре нужно будет все хорошо взвесить и принять правильное решение для себя и семьи. Я молод, у меня еще многое впереди», – сказал Краневиттер.

    В этом сезоне Краневиттер сыграл за «Зенит» 10 матчей, из них только 4 в чемпионате России. Его подробную статистику можно изучить здесь.

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться