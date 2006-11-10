Матиас Краневиттер: «В «Зените» высокая конкуренция. В декабре подумаю о будущем»

Полузащитник Матиас Краневиттер поделился мыслями о своем будущем.

«Да, в «Зените» я играю немного, но у нас очень высокая конкуренция. В команде есть Паредес и Маркизио, сложно бороться с ними за место в составе.

До декабря я буду спокоен, но в декабре нужно будет все хорошо взвесить и принять правильное решение для себя и семьи. Я молод, у меня еще многое впереди», – сказал Краневиттер.

В этом сезоне Краневиттер сыграл за «Зенит» 10 матчей, из них только 4 в чемпионате России. Его подробную статистику можно изучить здесь.