«Ман Сити» согласовал новый контракт со Стерлингом. Он будет получать 300 тысяч фунтов в неделю

Полузащитник Рахим Стерлинг, скорее всего, продолжит выступать за «Манчестер Сити».
По информации The Times, англичанин готов продлить контракт с «Сити». Стороны уже достигли устной договоренности по этому вопросу.
Новое соглашение будет рассчитано на срок до лета 2022 года (текущее – до лета 2020-го), а зарабатывать Стерлинг будет 300 тысяч фунтов с учетом бонусов в неделю (сейчас – 175 тысяч).
Таким образом, он станет самым высокооплачиваемым англичанином и одним из самых высокооплачиваемых игроков «Ман Сити». Больше зарабатывает Кевин де Брюйне – 350 тысяч фунтов в неделю.
Ранее сообщалось, что Стерлингом интересуется «Реал», который готов подписать его свободным агентом летом 2020-го или по сниженной цене чуть раньше.
Подробную статистику игрока можно изучить здесь.