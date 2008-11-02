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    «Ман Сити» согласовал новый контракт со Стерлингом. Он будет получать 300 тысяч фунтов в неделю

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Рахим Стерлинг Футбол

    Полузащитник Рахим Стерлинг, скорее всего, продолжит выступать за «Манчестер Сити».

    По информации The Times, англичанин готов продлить контракт с «Сити». Стороны уже достигли устной договоренности по этому вопросу.

    Новое соглашение будет рассчитано на срок до лета 2022 года (текущее – до лета 2020-го), а зарабатывать Стерлинг будет 300 тысяч фунтов с учетом бонусов в неделю (сейчас – 175 тысяч).

    Таким образом, он станет самым высокооплачиваемым англичанином и одним из самых высокооплачиваемых игроков «Ман Сити». Больше зарабатывает Кевин де Брюйне – 350 тысяч фунтов в неделю.

    Ранее сообщалось, что Стерлингом интересуется «Реал», который готов подписать его свободным агентом летом 2020-го или по сниженной цене чуть раньше.

    Подробную статистику игрока можно изучить здесь.

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