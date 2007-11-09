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    Нойер, Хектор и Ройс вызваны в сборную Германии на матчи с Россией и Голландией

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    Стал известен состав сборной Германии на матчи против России и Германии.

    Товарищеская встреча с россиянами состоится 15 ноября, с Голландией в рамках Лиги наций – 19 ноября.

    Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Бернд Лено («Арсенал»), Кевин Трапп («Айнтрахт» Франкфурт);

    Защитники: Матс Хуммельс, Йозуа Киммих, Никлас Зюле (все – «Бавария»), Антонио Рюдигер («Челси»), Тило Керер («ПСЖ»), Маттиас Гинтер («Боруссия» М), Йонас Хектор («Кельн»), Нико Шульц («Хоффенхайм»), Джонатан Та («Байер»);

    Полузащитники и нападающие: Юлиан Брандт, Кай Хавертц (оба – «Байер»), Марко Ройс («Боруссия» Д), Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Тони Кроос («Реал»), Себастьян Руди, Марк Ут (оба – «Шальке»), Томас Мюллер, Леон Горетцка, Серж Гнабри (все – «Бавария»), Лерой Сане («Манчестер Сити»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»).

    Тони Кроос не примет участия в матче с Россией – тренерский штаб дал ему больше времени на отдых.

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