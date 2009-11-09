Софьян Ханни: «Не могу сказать, что посвящаем победу Каррере. Победили ради клуба, ради болельщиков»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни прокомментировал победу в матче 4-го тура группового этапа с «Рейнджерс» (4:3).

«Сложная игра. Непросто, когда пропускаешь трижды за первый тайм. Игра неидеальная, но нужный результат. Нам были необходимы эти три очка, чтобы уверенно смотреть в будущее. Мы проиграли слишком много матчей дома. Это нездорово как для нас, так и для фанатов. Они заслуживали большего.

Я был так счастлив забить! И это был важный гол для всей команды, который помог нам победить.

Самая ли это сумасшедшая игра за для меня? Ну, нам нравится забивать помногу. Хотя пропускать так много не хотелось бы. Самое главное сегодня - победа и три очка. А эмоции уйдут.

Мы понимали, что от нас хотел Каррера на тренировках, сейчас тренер требует то же самое. Не могу сказать, что мы посвящаем победу Массимо. Мы победили ради клуба, ради себя, ради болельщиков. Я не знаю, что внутри у каждого игрока. Возможно, кто-то хочет посвятить эту победу Массимо, но я не могу сказать за них.

Разницы в игре до отставки Карреры и после прихода Рианчо на пост и. о. не так много. Все-таки Рианчо в «Спартаке» с самого старта сезона. Сильные стороны Рианчо? Это человек, который дает нам эмоции», – сказал Ханни.