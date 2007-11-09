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    Рауль Рианчо: «Самое главное – «Спартак» сохранил шансы на выход из группы. Всегда выходит солнце»

    Теги Спартак высшая лига Шотландия Рейнджерс премьер-лига Россия Лига Европы Рауль Рианчо Футбол

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал победу в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Рейнджерс» (4:3).

    «Сегодня нам нужна была только победа, и это было исключительно важно. Футболисты были отлично настроены, бились за каждый мяч. Эта игра была намного более жесткой, чем могло показаться. Нам нужно было трижды отыгрываться по ходу игры. Я могу только поаплодировать ребятам за усилия. Абсолютно доволен результатом.

    Изначальная задача была отодвинуть игру от своих ворот, прессинговать вверху. И когда наша команда была с мячом, разыгрывать атаки через пас. Считаю, что в первом тайме у нас были хорошие моменты, но и были вещи, над которыми нужно работать. Самое главное - то, что «Спартак» сохранил шансы на выход из группы. И – всегда выходит солнце.

    Для меня эта победа очень важна, потому что я хотел посвятить ее своему отцу, который недавно ушел из жизни. Он был бы доволен результатом и очень горд за меня», – сказал Рианчо.

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