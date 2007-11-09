Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал победу в матче 4-го тура группового этапа с «Рейнджерс» (4:3).

«Сегодня нам нужна была только победа, и это было исключительно важно. Футболисты были отлично настроены, бились за каждый мяч. Эта игра была намного более жесткой, чем могло показаться. Нам нужно было трижды отыгрываться по ходу игры. Я могу только поаплодировать ребятам за усилия. Абсолютно доволен результатом.

Изначальная задача была отодвинуть игру от своих ворот, прессинговать вверху. И когда наша команда была с мячом, разыгрывать атаки через пас. Считаю, что в первом тайме у нас были хорошие моменты, но и были вещи, над которыми нужно работать. Самое главное - то, что сохранил шансы на выход из группы. И – всегда выходит солнце.

Для меня эта победа очень важна, потому что я хотел посвятить ее своему отцу, который недавно ушел из жизни. Он был бы доволен результатом и очень горд за меня», – сказал Рианчо.