Гол Заболотного принес «Зениту» ничью в матче с «Бордо»

«Бордо» сыграл вничью с «Зенитом» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы (1:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 8 ноября, 23.00, «Стад де Бордо»
- Голы:
- 1:0 – 35, пенальти Камано, 1:1 – 72 Заболотный.
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Бордо –
Костиль, Йованович, Пундже, Сабали, Пабло, Плашил (де Превиль, 84), Санкаре, Калу, Лерагер, Камано (Карамо, 67), Корнелиус (Бриан, 46).
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Зенит –
Лунев, Мевля, Маммана, Набиуллин, Нету, Паредес, Маркизио, Ерохин (Кузяев, 65), Анюков (Мак, 60), Заболотный, Дриусси (Шатов, 78).