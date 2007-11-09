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    Гол Заболотного принес «Зениту» ничью в матче с «Бордо»

    Теги Зенит Бордо Лига Европы Футбол

    «Бордо» сыграл вничью с «Зенитом» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы (1:1).

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Бордо Франция – Зенит Россия 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    8 ноября, 23.00, «Стад де Бордо»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 35, пенальти Камано, 1:1 – 72 Заболотный.
    БордоКостиль, Йованович, Пундже, Сабали, Пабло, Плашил (де Превиль, 84), Санкаре, Калу, Лерагер, Камано (Карамо, 67), Корнелиус (Бриан, 46).
    ЗенитЛунев, Мевля, Маммана, Набиуллин, Нету, Паредес, Маркизио, Ерохин (Кузяев, 65), Анюков (Мак, 60), Заболотный, Дриусси (Шатов, 78).
    Предупреждения:
    Анюков (23), Набиуллин (31), Лунев (35), Йованович (41), Нету (59), Камано (65).

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