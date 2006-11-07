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    «Енисей» поменялся домашними матчами с «Краснодаром» за 4 дня до игры

    Теги премьер-лига Россия Организация РПЛ Енисей Краснодар календарь Футбол

    «Енисей» и «Краснодар» обменялись домашними матчами.

    Матч 14-го тура РПЛ между соперниками состоится в Краснодаре 11 ноября.

    Игра 28-го тура, запланированная на 12 мая, пройдет в Красноярске. О времени начала матчей будет сообщено дополнительно. 

    «В день матча 11 ноября прогноз погоды антифутбольный – 17 градусов ниже нуля и снег (при допустимых регламентом «-15» градусах как предельно низкой нормы).

    В связи с этим существовал риск отмены матча или переноса его в другой город на нейтральный стадион в условный Саранск или Сочи, где «Енисей» считался бы принимающей стороной.

    Чтобы красноярцы смогли поболеть за родную команду в комфортных условиях, посмотреть на одного из лидеров чемпионата на Центральном стадионе, было принято данное решение», – прокомментировал перенос спортивный директор «Енисей» Денис Петровский.

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