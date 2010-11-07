Юрий Семин: «В Лиге чемпионов «Локомотив» наказывают за малейшие ошибки»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о поражении от «Порту» (1:4), после которого «Локо» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов после четвертого тура.

– Хочу поздравить «Порту» с победой. Мы проиграли который матч подряд из-за элементарных ошибок. Основное – нам не хватает скорости в последней стадии обороны. Игроки «Порту» – особенно Корона, Марега и Браими – в скорости явно превосходили нас. Пропустили несколько контратак, а простые ошибки привели к этому результату.

– Замена Фернандеша связана с травмой?

– Она не связана с травмой. Она связана с ведением игры. Мы посчитали, что нужно его поменять.

– Почему вы решили выпустить Смолова не в пару к Эдеру, а вместо него?

– Количество нападающих не определяет остроту игры. Ее определяют другие вещи. Если бы у нас было тотальное преимущество во владении мячом, тогда да. А в данном случае я смысла не видел.

– В четырех матчах Лиги чемпионов у вас были разные сочетания центральных защитников. Это влияло на игру?

– Конечно, это влияет. Но это ситуация, которой мы не владеем. Дисквалификации Кверквелии, травмы защитников и так далее... Эти сочетания рождаются буквально накануне игр.

– Вы потеряли шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Насколько важна вам Лига Европы?

– Мы должны продолжать и и будем продолжать борьбу, потому что любое набранное нами очко идет в таблицу коэффициентов УЕФА России. Будем стараться все делать для продолжения борьбы в Европе.

– С чем связана плохая реализация? С нервами или с отсутствием опыта?

– Все в комплексе. Лига чемпионов не прощает ошибок, потому что тут играют футболисты высочайшего уровня. Нас наказывали за каждую малейшую оплошность. Было несколько хороших комбинаций, во всех матчах наша атака была неплохой. Но баланса не было между атакой и обороной. Элементарные ошибки – вот и все, – сказал Семин.

«Локомотив» проиграл все 4 матча в группе ЛЧ с разницей мячей 2:11

«Локомотив» лишился шансов на выход в плей-офф ЛЧ