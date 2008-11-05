Неманя Матич: «Сейчас для меня будет неправильно надевать форму с маком, несмотря на то, что я носил его ранее»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед Неманя Матич выступил с заявлением по поводу своего решения не надевать футболку с маком на матч 11-го тура АПЛ против (2:1).

«Я прекрасно понимаю, почему люди носят цветки мака, и уважаю право каждого делать это. Я сочувствую всем, кто потерял близких в конфликтах.

Однако для меня это только напоминание о той атаке, которую я перенес в детстве будучи 12-летним мальчиком, проживавшим во Врело. Мою страну уничтожили в результате бомбардировок в 1999 году.

Несмотря на то, что ранее я носил цветок мака, в данный момент я считаю, что для меня будет неправильно прикреплять его к своей футболке.

Я не хочу принижать цветок мака как символ британской гордости или задеть кого-то, но у всех у нас свое воспитание, и это личный выбор с конкретными причинами.

Надеюсь, сейчас все понимают мое решение, и теперь я смогу сконцентрироваться на том, чтобы приносить пользу команде в предстоящих матчах», – заявил Матич.

Ранее появилась информация, что сербский хавбек перед игрой спросил о значении символа мака. Узнав, что он является данью памяти всем погибшим британским солдатам, в том числе тем, кто потерял жизни в миссиях НАТО, футболист отказался прикреплять этот символ к своей форме.

Telegraf.rs со ссылкой на хорошо информированные источники утверждает, что Матич бросил цветок на пол и заявил: «Вы бомбили мою страну, и я ни за что не надену это. Если потребуется, я готов прямо сейчас покинуть клуб и Англию».

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