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    Неманя Матич: «Сейчас для меня будет неправильно надевать форму с маком, несмотря на то, что я носил его ранее»

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Борнмут Неманя Матич игровая форма политика стиль Футбол

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед Неманя Матич выступил с заявлением по поводу своего решения не надевать футболку с маком на матч 11-го тура АПЛ против «Борнмута» (2:1).

    «Я прекрасно понимаю, почему люди носят цветки мака, и уважаю право каждого делать это. Я сочувствую всем, кто потерял близких в конфликтах.

    Однако для меня это только напоминание о той атаке, которую я перенес в детстве будучи 12-летним мальчиком, проживавшим во Врело. Мою страну уничтожили в результате бомбардировок в 1999 году.

    Несмотря на то, что ранее я носил цветок мака, в данный момент я считаю, что для меня будет неправильно прикреплять его к своей футболке.

    Я не хочу принижать цветок мака как символ британской гордости или задеть кого-то, но у всех у нас свое воспитание, и это личный выбор с конкретными причинами.

    Надеюсь, сейчас все понимают мое решение, и теперь я смогу сконцентрироваться на том, чтобы приносить пользу команде в предстоящих матчах», – заявил Матич.

    Ранее появилась информация, что сербский хавбек перед игрой спросил о значении символа мака. Узнав, что он является данью памяти всем погибшим британским солдатам, в том числе тем, кто потерял жизни в миссиях НАТО, футболист отказался прикреплять этот символ к своей форме.

    Telegraf.rs со ссылкой на хорошо информированные источники утверждает, что Матич бросил цветок на пол и заявил: «Вы бомбили мою страну, и я ни за что не надену это. Если потребуется, я готов прямо сейчас покинуть клуб и Англию».

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