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    Владислав Радимов: «Больше не хочу видеть Терентьева в «Зените-2». Зачем лезть на пацана? Я бы посмотрел, как он полез на Дзюбу»

    Теги Зенит Артем Дзюба Владислав Радимов Фернандо Риксен Сергей Семак премьер-лига Россия дисквалификации Олимп-ФНЛ Зенит-2 Денис Терентьев Илья Воробьев 1999 Футбол

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов после поражения от «Чертаново» (0:4) прокомментировал потасовку между игроками своей команды Денисом Терентьевым и Ильей Воробьевым. 

    В результате стычки Воробьев получил желтую карточку, а Терентьев – красную. 

    «Терентьев и Воробьев поспорили между собой. Считаю удаление Терентьева заслуженным: зачем лезть на пацана и доказывать ему с помощью рук, что ты сильнее и старше? Пусть на ровесника лезет.

    У меня самого когда-то был подобный инцидент с Риксеном, но нам обоим было уже за 30 лет… Я бы посмотрел, как Терентьев полез бы на Дзюбу и что Артем ему сказал бы! Надо соображать, что ты делаешь.

    Если пытаешься найти себе соперника — выбирай равного. Если Терентьев не хочет играть за «Зенит-2», то можно было сказать об этом перед игрой… Лучше бы он на поле нам помогал в обороне, нежели 18-летнего пацана учил, как себя вести. Для этого есть тренер.

    Надеюсь, что санкции со стороны лиги к Терентьеву будут серьезными. Честно говоря, я больше не хочу видеть его в команде.

    Думаю, Семак тоже обратит внимание на этот инцидент, и в основном составе Терентьев появится нескоро, но это уже не мне решать», – сказал Радимов.

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