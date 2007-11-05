Владислав Радимов: «Больше не хочу видеть Терентьева в «Зените-2». Зачем лезть на пацана? Я бы посмотрел, как он полез на Дзюбу»

Главный тренер «Зенита-2» после поражения от «Чертаново» (0:4) прокомментировал потасовку между игроками своей команды и Ильей Воробьевым.

В результате стычки Воробьев получил желтую карточку, а Терентьев – красную.

«Терентьев и Воробьев поспорили между собой. Считаю удаление Терентьева заслуженным: зачем лезть на пацана и доказывать ему с помощью рук, что ты сильнее и старше? Пусть на ровесника лезет.

У меня самого когда-то был подобный инцидент с Риксеном, но нам обоим было уже за 30 лет… Я бы посмотрел, как Терентьев полез бы на Дзюбу и что Артем ему сказал бы! Надо соображать, что ты делаешь.

Если пытаешься найти себе соперника — выбирай равного. Если Терентьев не хочет играть за , то можно было сказать об этом перед игрой… Лучше бы он на поле нам помогал в обороне, нежели 18-летнего пацана учил, как себя вести. Для этого есть тренер.

Надеюсь, что санкции со стороны лиги к Терентьеву будут серьезными. Честно говоря, я больше не хочу видеть его в команде.

Думаю, Семак тоже обратит внимание на этот инцидент, и в основном составе Терентьев появится нескоро, но это уже не мне решать», – сказал Радимов.