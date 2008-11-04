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    Рауль Рианчо: «У меня контракт до 30 мая, но могу поехать домой уже завтра. Я не держусь за это кресло»

    Теги Спартак Роман Еременко премьер-лига Россия Урал Рауль Рианчо Массимо Каррера Футбол

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо после поражения от «Урала» (1:2) рассказал о форме полузащитника Романа Еременко и прокомментировал свое будущее в московском клубе.

    — Вы не считаете, что ошиблись, не выпустив Еременко с первых минут? 

    — Нет, потому что он не играл два года, и я не могу бросать его на растерзание львам. Ему нужно время, чтобы набрать оптимальную форму.

    И обратите внимание: замены, которые мы делаем в начале второго тайма, всегда усиливают нашу игру.

    — Вы не считаете, что вместе с Каррерой ответственность за происходящее несете и вы?

    — Я тоже виноват, конечно. Но в сложившейся ситуации я считаю правильным со своей стороны честно работать и стараться помогать игрокам. Можно, конечно, сидеть и плакать о разводе. Но какой в этом смысл? 

    30 мая у меня закончится контракт. А может, я поеду домой уже на следующей неделе или вообще завтра. Но уеду с чистой совестью.

    Я не держусь за это кресло. Единственное, о чем я прошу: поддержите «Спартак», которому в этом месяце играть в трех турнирах. Команде очень нужна поддержка, – сказал Рианчо.

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