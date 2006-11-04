Football Leaks: «Интер» обошел правила ФФП при трансфере Шакири

обошел правила финансового фэйр-плей, когда в 2015 году подписал полузащитника из «Баварии», сообщает Football Italia со ссылкой на Football Leaks.

Зимой 2015 года «Интер» находился под угрозой санкций от УЕФА за нарушений правил ФФП, поэтому итальянский клуб не мог себе позволить полноценный трансфер.

и «Интер» оформили сделку по Шакири как бесплатную аренду с выкупом за 15 миллионов евро при определенных условиях.

Итальянцы были обязаны выкупить игрока, если тот сыграет хотя бы в одном официальном или товарищеском матче в период с 1 июля по 31 декабря.

Во втором пункте уточнялось, что сумма будет выплачена даже если Шакири не сыграет ни одного матча из-за дисквалификации или травмы.

В третьем пункте говорилось, что «Бавария» также получит 15 миллионов евро даже при отсутствии игровой практики у швейцарского форварда, если к 31 декабря «Интер» будет находится в топ-17 в турнирной таблице серии А.

11 августа 2015 года «Интер» продал Шакири в «Сток Сити» за 14,5 миллионов евро. Этим летом швейцарец перешел в «Ливерпуль».

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