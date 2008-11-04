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    Клопп о Суперлиге: «Звучит заманчиво, потому что будет меньше игр и больше денег»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп УЕФА ФИФА Футбол

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп с юмором высказался об очередной идее создания европейской Суперлиги. 

    «На самом деле, тут сложно составить мнение. Все это звучит заманчиво, очень заманчиво, потому что будет меньше игр и больше денег (смеется). 

    Вообще же, меня полностью устраивает уровень футбола в лиге и то, как все организовано на данный момент. Эта идея не будет реализована немедленно, и я даже не уверен, что кто-то это обсуждал, если честно. 

    При этом все другие замечательные идеи, которые исходят от ФИФА и УЕФА, реализуются немедленно. Они никого не спрашивают и говорят – так, у вас будет на 20 матчей больше. И никаких денег». – сказал Клопп. 

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