Клопп о Суперлиге: «Звучит заманчиво, потому что будет меньше игр и больше денег»

Главный тренер Юрген Клопп с юмором высказался об очередной идее создания европейской Суперлиги.

«На самом деле, тут сложно составить мнение. Все это звучит заманчиво, очень заманчиво, потому что будет меньше игр и больше денег (смеется).

Вообще же, меня полностью устраивает уровень футбола в лиге и то, как все организовано на данный момент. Эта идея не будет реализована немедленно, и я даже не уверен, что кто-то это обсуждал, если честно.

При этом все другие замечательные идеи, которые исходят от ФИФА и , реализуются немедленно. Они никого не спрашивают и говорят – так, у вас будет на 20 матчей больше. И никаких денег». – сказал Клопп.

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