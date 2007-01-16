Испанская полиция подозревала Месси в сокрытии доходов через благотворительные матчи

Испанская полиция подозревала нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в сокрытии доходов при организации благотворительных матчей.

По данным источника, следователи собирали информацию по проведению фондом Месси благотворительных матчей в 2012 и 2013 годах. Полиция подозревала, что фонд получал меньше денег, чем должен был. На счет фонда поступила сумма в размере 300 тысяч евро. По мнению следователей, остальные деньги могли быть переведены на оффшорные счета.

Дело в отношении Месси не было возбуждено из-за недостатка улик.

Напомним, по недавно опубликованным данным Football Leaks, Месси будет зарабатывать за сезон более 100 миллионов евро.

Слили информацию о контракте Месси. Там безумные цифры