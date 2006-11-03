Суд запретил фанату «Анжи» год посещать матчи за мат и драку на «Ростов-Арене»

Суд Ростова-на-Дону запретил посещение спортивных мероприятий мужчине, который во время футбольного матча на «Ростов-Арене» ругался матом.

«Нарушение произошло 27 октября на матче между командами «Ростов» и «Анжи» (1:0). Житель Дагестана Абакар-Ахмед Гамидов на трибуне ругался матом.

По факту произошедшего был составлен протокол об административном правонарушении. На суде мужчина признал вину», – сообщил источник в правоохранительных органах.

Гамидова оштрафовали на 10 тысяч рублей. Ему в течение года запрещено посещать места проведения официальных спортивных мероприятий.

Решение может быть обжаловано в течение 10 дней.

По информации «161.ру», Гамидов спровоцировал драку на стадионе. На видео с камер наблюдения видно, как двое болельщиков «Анжи» заходят на сектор, где расположились фанаты «Ростова». Один из мужчин что-то говорит ростовчанину, а затем бьет его по щеке. После этого на трибунах начинается потасовка с участием нескольких человек.

Зачинщик драки предстал перед судом по обвинению в публичной «грубой нецензурной брани, создающей угрозу безопасности посетителям стадиона».