Фанаты «Анжи» вывесили баннер «Кокорины, все будет хорошо!»

Болельщики «Анжи» выразили поддержку братьям Александру и Кириллу Кокориным во время матча 11-го тура «Анжи» – ЦСКА (0:0, идет первый тайм).

Фанаты вывесили баннер с надписью: «Кокорины, все будет хорошо!»

Александ и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев были взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Сегодня стало известно, что суд отказался переводить футболиста «Зенита» под домашний арест. Кокорин остается в СИЗО «Бутырка», его брат также оставлен под стражей.

Баннер Дикой дивизии в поддержку Кокориных pic.twitter.com/adZgo3Wa4X — Danila Ignatov (@DanilaIgnatov) 19 октября 2018 г.

Юрист объясняет дело Кокорина и Мамаева. Почему их, скорее всего, не посадят?

Не надо банить Кокорина и Мамаева в футболе. Лиге поможет не это

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