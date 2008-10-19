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    Фанаты «Анжи» вывесили баннер «Кокорины, все будет хорошо!»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия болельщики Анжи Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Кирилл Кокорин Футбол

    Болельщики «Анжи» выразили поддержку братьям Александру и Кириллу Кокориным во время матча 11-го тура «Анжи» – ЦСКА (0:0, идет первый тайм). 

    Фанаты вывесили баннер с надписью: «Кокорины, все будет хорошо!»

    Александ и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев были взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    Сегодня стало известно, что суд отказался переводить футболиста «Зенита» под домашний арест. Кокорин остается в СИЗО «Бутырка», его брат также оставлен под стражей.

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