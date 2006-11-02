Football Leaks: «Бавария» думала о выходе из бундеслиги и Лиги чемпионов в 2016 году

рассматривала возможность отказаться от выступления в немецкой бундеслиге и Лиге чемпионов.

С поручением рассмотреть эту инициативу клуб в 2016 году обратился в юридическую компанию Cleary Gottlieb.

Обсуждались различные детали, например, будет ли клуб по-прежнему обязан отпускать игроков в сборную Германии.

«Бавария» тайно обсуждала с шестью другими клубами возможность создания новой Суперлиги.

смог избежать отказа ведущих европейских клубов от привычной системы соревнований, пообещав им увеличение финансирования и полномочий с сезона-2018/19.