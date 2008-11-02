Тренер «Ноттингем Форест» Каранка может возглавить «Спартак»

рассматривает возможность назначения главного тренера Айтора Каранки.

Отступные за испанца составляют около 5 миллионов евро, в переговоры с 45-летним специалистом уже вступил лиссабонский , расставшийся накануне с Жозе Пезейру.

Ранее Каранка возглавлял «Мидлсбро» и входил в тренерский штаб «Реала» при Жозе Моуринью. Как защитник выступал в прошлом за «Реал» и «Атлетик».

После 15 туров «Форест» занимает в таблице чемпионшипа 7-е место.

Ранее сообщалось, что фаворитом на пост главного тренера «Спартака» считается Олег Кононов («Арсенал» Тула).