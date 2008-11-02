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    Тренер «Ноттингем Форест» Каранка может возглавить «Спартак»

    Теги Спартак высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Россия отставки Ноттингем Форест чемпионшип Айтор Каранка Футбол

    «Спартак» рассматривает возможность назначения главного тренера «Ноттингем Форест» Айтора Каранки.

    Отступные за испанца составляют около 5 миллионов евро, в переговоры с 45-летним специалистом уже вступил лиссабонский «Спортинг», расставшийся накануне с Жозе Пезейру.

    Ранее Каранка возглавлял «Мидлсбро» и входил в тренерский штаб «Реала» при Жозе Моуринью. Как защитник выступал в прошлом за «Реал» и «Атлетик».

    После 15 туров «Форест» занимает в таблице чемпионшипа 7-е место.

    Ранее сообщалось, что фаворитом на пост главного тренера «Спартака» считается Олег Кононов («Арсенал» Тула).

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