Артем Ребров: «Глушаков все равно наш капитан, мы его сами выбирали»

Вратарь Артем Ребров дал комментарий после матча с «Анжи» (1:0) в 1/8 финала Олимп Кубка России.

«Не было ударов в створ? Я бы не расстроился, если бы вообще мяча не тронул. Главное – победа и ноль сзади. А сколько было ударов – не так важно.

Глушаков все равно наш капитан, мы его сами выбирали. Он будет сейчас доказывать это на поле. Наверное, есть какие-то единицы отдельно от нас, а есть мы – «Спартак». Наша главная задача – вернуть доверие болельщиков», — сказал Ребров.

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