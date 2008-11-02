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    Артем Ребров: «Глушаков все равно наш капитан, мы его сами выбирали»

    Теги Спартак Артем Ребров премьер-лига Россия Олимп Кубок России Денис Глушаков Футбол

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров дал комментарий после матча с «Анжи» (1:0) в 1/8 финала Олимп Кубка России.

    «Не было ударов в створ? Я бы не расстроился, если бы вообще мяча не тронул. Главное – победа и ноль сзади. А сколько было ударов – не так важно.

    Глушаков все равно наш капитан, мы его сами выбирали. Он будет сейчас доказывать это на поле. Наверное, есть какие-то единицы отдельно от нас, а есть мы – «Спартак». Наша главная задача – вернуть доверие болельщиков», — сказал Ребров. 

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