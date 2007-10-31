Лопетеги о «Спартаке»: «Прошу прощения, но никаких комментариев»

Бывший главный тренер «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги отказался комментировать слухи о возможном приглашении в московский .

– Правда ли, что «Спартак» выходил с вами на связь?

– Прошу прощения, я понимаю вашу работу, но не буду давать сейчас никаких комментариев, – сказал Лопетеги.

Лопетеги был уволен из мадридского клуба в понедельник в связи с неудовлетворительными результатами.

провел в нынешнем сезоне 14 официальных матчей. На счету команды 6 побед, 2 ничьих и 6 поражений.

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