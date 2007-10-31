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    Малком попросил «Барселону» продать его в январе

    Теги Барселона Эрнесто Вальверде Ла Лига возможные трансферы Малком Футбол

    Полузащитник «Барселоны» Малком может сменить клуб.

    Бразилец попросил продать его в январе, если ситуация с игровой практикой не изменится.

    Ранее Малком общался с Эрнесто Вальверде, и тренер заявил ему, что его все устраивает в отношении и работе на тренировках, но он предпочитает выпускать других футболистов.

    Малком перешел в «Барселону» этим летом из «Бордо». Каталонцы перехватили игрока у «Ромы».

    Он принял участие всего в двух официальных матчах в составе «Барсы». Подробную статистику бразильца можно изучить здесь.

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