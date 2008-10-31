Суд в Самаре рассмотрит сегодня дело Башкирова. Он был задержан пьяным за рулем

Мировой судья Ленинского района Самары рассмотрит сегодня административное дело в отношении полузащитника Евгения Башкирова, задержанного две недели назад за вождение в нетрезвом виде.

Сообщалось, что медицинское освидетельствование показало наличие в крови 27-летнего хавбека алкоголя, превышающее норму в три раза.

В отношении футболиста был составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния»).

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до двух лет.

Появилось видео задержания хавбека «Крыльев» Башкирова за вождение в нетрезвом виде