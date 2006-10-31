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    «Арсенал» потребует у «Спартака» 500 тыс. евро за разрыв контракта с Кононовым

    Теги Спартак премьер-лига Россия отставки Арсенал Тула Олег Кононов Рауль Рианчо Футбол

    Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов остается основным кандидатом на назначение в «Спартак».

    При этом тульский клуб намекает на то, что разрыв соглашения с 52-летним специалистом и его штабом будет стоить около 500 тысяч евро, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Ранее стало известно, что «Спартак» уже согласовал с Кононовым контракт до конца сезона-2018/19. Окончательное решение владелец красно-белых Леонид Федун примет по возвращении из отпуска.

    В случае назначения Кононова нынешний и.о. главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо, скорее всего, не останется в тренерском штабе команды.

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