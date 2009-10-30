Вальверде об отставке Лопетеги: «Не думаю, что у «Реала» будет переходный сезон»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал отставку тренера Хулена Лопетеги.

«Не думаю, что у «Реала» наступит переходный период. Мадрид в этом плане как мы, они сразу отреагируют, я в этом не сомневаюсь. Пока что они не в числе лучших команд чемпионата, но еще начало сезона.

Не знаю, опаснее ли «Реал» с Солари или нет. Я уже говорил, что «Реал» всегда опасен и является одним из главных конкурентов в борьбе за титул. Они остаются во всех турнирах и постараются победить как в чемпионате, так и в других соревнованиях», – сказал Вальверде.

Выступая с официальным заявлением по поводу увольнения Лопетеги, руководство мадридского клуба заявило о несоответствии между качеством игроков клуба и текущими результатами.

«Мне нечего сказать об этом и о объявлениях, сделанных другими клубами. Мне не нравится, что увольняют тренеров.

Но мы в мире футбола и знаем, как здесь все работает. Это все – часть шоу. Случаются взлеты и падения, и если побеждаешь, то все спокойно, чего мы и хотим, но если что-то идет не так, начинает штормить», – добавил Вальверде.

Лопетеги – худший тренер «Реала» в эпоху Переса