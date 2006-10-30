«Реал» об отставке Лопетеги: «Есть огромное несоответствие между качеством игроков клуба и текущими результатами»

выпустил официальный комментарий по поводу отставки с поста главного тренера.

«Это тщательно взвешенное решение принято, чтобы изменить динамику выступлений первой команды, пока все цели нынешнего сезона остаются достижимыми.

Совет директоров понимает, что существует огромное несоответствие между качеством игроков «Реала» – а восемь из них были номинированы на «Золотой мяч», что является беспрецедентным случаем в истории клуба – и текущими результатами.

Клуб благодарит Хулена Лопетеги и его тренерский штаб за их усилия и желает всего самого лучшего в дальнейшей карьере.

Он будет временно заменен на , который будет руководить командой со вторника», – говорится в заявлении клуба.

Лопетеги – худший тренер «Реала» в эпоху Переса

Лопетеги уволен из «Реала», Солари – и.о. главного тренера