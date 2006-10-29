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    Семак о победе над «Крыльями»: «Сыграли ниже своих возможностей, но главное – три очка»

    Теги Зенит Крылья Советов Александр Анюков Сергей Семак премьер-лига Россия Эмануэль Маммана Футбол

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о победе над «Крыльями Советов» (1:0), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

    – Начали плохо. Ошибались в простых ситуациях. Сегодня допустили много моментов со стандартов, нам это несвойственно. Потом еще сыграл и гол. Сыграли ниже возможностей, но, главное, что взяли три очка.

    – У «Зенита» есть функциональный спад? Кажется, сборникам тяжело.

    – Сложный цикл после ЧМ. Для тех, кто играет в сборных, это один из самых тяжелых сезонов, огромный эмоциональный выплеск. Спад неминуем. Задача – проходить такие периоды с наименьшими потерями.

    – Как оцените игру Мамманы?

    – Прошлую игру он отыграл хорошо, эту мы еще проанализируем. По сегодняшней игре каждый наш игрок может играть лучше. Мы понимаем, как ему тяжело после такого периода простоя.

    – Удивило, что «Крылья» вышли 4-4-2?

    – Нет. Мы держали в уме, что Божович играет в четыре защитника. «Крылья» – молодцы, у них эмоциональный подъем после прихода нового тренера.

    – Анюков сыграл, потому что игра проходила в Самаре?

    – По территориальному признаку в «Зенит» не берут. Саша много пропустил, сейчас мы его постепенно вводим. Замена Анюкова была ожидаема, мы его готовили к выходу, – сказал Семак.

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