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    Хавбек «Боруссии» Санчо забил 2 мяча «Герте». У него 13 очков по системе «гол+пас» в 13 играх сезона

    Теги Боруссия Дортмунд Герта бундеслига Германия Джейдон Санчо Футбол

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо сделал дубль в матче 9-го тура бундеслиги с «Гертой» (2:2).

    18-летний хавбек забил уже в третьем матче подряд: ранее он отличился в играх с «Атлетико» (4:0) в Лиге чемпионов и со «Штутгартом» (4:0) в бундеслиге.

    В 13 матчах клубного сезона Санчо набрал 13 очков по системе «гол+пас» (5+8).

    2 октября англичанин заключил новый контракт с «Боруссией», рассчитанный до 2022 года.

    Санчо перешел в дортмундскую команду из «Манчестер Сити» перед началом сезона-2017/18.

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