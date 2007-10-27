Хавбек «Боруссии» Санчо забил 2 мяча «Герте». У него 13 очков по системе «гол+пас» в 13 играх сезона

Полузащитник дортмундской Джейдон Санчо сделал дубль в матче 9-го тура бундеслиги с «Гертой» (2:2).

18-летний хавбек забил уже в третьем матче подряд: ранее он отличился в играх с «Атлетико» (4:0) в Лиге чемпионов и со «Штутгартом» (4:0) в бундеслиге.

В 13 матчах клубного сезона Санчо набрал 13 очков по системе «гол+пас» (5+8).

2 октября англичанин заключил новый контракт с «Боруссией», рассчитанный до 2022 года.

Санчо перешел в дортмундскую команду из «Манчестер Сити» перед началом сезона-2017/18.