В «Барселоне» недовольны образом жизни Дембеле

недовольна поведением полузащитника Усмана Дембеле.

В каталонском клубе, хоть и рассчитывают на Дембеле в будущем и не планируют его продавать, недовольны его образом жизни и настаивают, что ему нужно измениться.

Дембеле не играл в матче с «Интером», вместо него на поле вышел Рафинья Алькантара. По информации El Pais и ESPN, это не связано с его опозданием на предматчевую установку – такого не происходило.

В первую очередь в команде были недовольны, что Дембеле долго готовился к выходу на поле вместо в матче с «Севильей». Каталонцы играли в меньшинстве почти 10 минут.