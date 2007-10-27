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    В «Барселоне» недовольны образом жизни Дембеле

    Теги Барселона Ла Лига Усман Дембеле Футбол

    «Барселона» недовольна поведением полузащитника Усмана Дембеле.

    В каталонском клубе, хоть и рассчитывают на Дембеле в будущем и не планируют его продавать, недовольны его образом жизни и настаивают, что ему нужно измениться.

    Дембеле не играл в матче с «Интером», вместо него на поле вышел Рафинья Алькантара. По информации El Pais и ESPN, это не связано с его опозданием на предматчевую установку – такого не происходило.

    В первую очередь в команде были недовольны, что Дембеле долго готовился к выходу на поле вместо Лионеля Месси в матче с «Севильей». Каталонцы играли в меньшинстве почти 10 минут.

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