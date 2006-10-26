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    Дембеле опоздал на собрание «Барселоны» перед игрой с «Интером». Весь матч он провел на скамейке

    Теги Интер Барселона Эрнесто Вальверде Ла Лига Лига чемпионов Усман Дембеле Футбол

    Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле опоздал на предматчевое собрание команды перед игрой Лиги чемпионов против «Интера» (2:0).

    Команда собралась в 19:00 по местному времени – за два часа до стартового свистка. Однако Дембеле прибыл только в 19:25.

    Опоздание француза могло повлиять на решение главного тренера Эрнесто Вальверде не ставить его состав, сообщает Sport.es со ссылкой на Cuatro.

    Дембеле всю игру провел на скамейке запасных и даже не разминался на случай возможного выхода на замену.

    В прошлом году защитник «Барселоны» Жерар Пике в одном из интервью рассказал о создании командного чата в WhatsApp для организации сборов.

    По словам испанца, чат оказался полезным в связи с тем, что Дембеле имел склонность к опозданиям.

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