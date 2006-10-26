Дембеле опоздал на собрание «Барселоны» перед игрой с «Интером». Весь матч он провел на скамейке

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле опоздал на предматчевое собрание команды перед игрой Лиги чемпионов против «Интера» (2:0).
Команда собралась в 19:00 по местному времени – за два часа до стартового свистка. Однако Дембеле прибыл только в 19:25.
Опоздание француза могло повлиять на решение главного тренера Эрнесто Вальверде не ставить его состав, сообщает Sport.es со ссылкой на Cuatro.
Дембеле всю игру провел на скамейке запасных и даже не разминался на случай возможного выхода на замену.
В прошлом году защитник «Барселоны» Жерар Пике в одном из интервью рассказал о создании командного чата в WhatsApp для организации сборов.
По словам испанца, чат оказался полезным в связи с тем, что Дембеле имел склонность к опозданиям.