Дембеле опоздал на собрание «Барселоны» перед игрой с «Интером». Весь матч он провел на скамейке

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле опоздал на предматчевое собрание команды перед игрой Лиги чемпионов против (2:0).

Команда собралась в 19:00 по местному времени – за два часа до стартового свистка. Однако Дембеле прибыл только в 19:25.

Опоздание француза могло повлиять на решение главного тренера не ставить его состав, сообщает Sport.es со ссылкой на Cuatro.

Дембеле всю игру провел на скамейке запасных и даже не разминался на случай возможного выхода на замену.

В прошлом году защитник «Барселоны» в одном из интервью рассказал о создании командного чата в WhatsApp для организации сборов.

По словам испанца, чат оказался полезным в связи с тем, что Дембеле имел склонность к опозданиям.