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    Замены в добавленное время могут отменить из-за затягивания времени

    Теги премьер-лига Англия Рой Ходжсон ФИФА судьи Кристал Пэлас Футбол

    Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), занимающийся регулированием правил игры в футбол, рассматривает возможность запрета на замены в добавленное время.

    Данная мера может быть принята в рамках борьбы с умышленным затягиванием времени. Согласно исследованию IFAB, четверть замен в английской премьер-лиге проводится в добавленное время.

    Ожидается, что данное предложение рассмотрят в следующем месяце. Также будет рассмотрено предложение, чтобы уходящий футболист покидал поле через ближайшую границу, а не у технической зоны. В марте состоится ежегодная конференция IFAB.

    Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон признался, что не одобряет возможные изменения в правилах.

    «Сложный момент. Значит ли это, что по истечении 90 минут игры, если у тебя случится травма, команде придется доигрывать вдесятером?

    Кто конкретно будет решать, тянет ли игрок время или у него действительно травма?» – заявил англичанин.

    По словам Ходжсона, у поздних замен «есть свои задачи», а время можно тянуть и «другими методами».

    IFAB планирует также обсудить вынесение желтых и красных карточек не футболистам, а другим членам клубов.

    Кроме того, вратарям могут разрешить разводить мяч, отдавая его своим игрокам внутри штрафной (сейчас по правилам мяч можно разводить, только отдавая его игроку снаружи штрафной), а сопернику не разрешат входить в штрафную до введения мяча в игру.

    В прошлом году сообщалось, что IFAB для повышения зрелищности рассматривала возможность сокращения игрового времени до 60 минут.

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