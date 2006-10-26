Замены в добавленное время могут отменить из-за затягивания времени

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), занимающийся регулированием правил игры в футбол, рассматривает возможность запрета на замены в добавленное время.

Данная мера может быть принята в рамках борьбы с умышленным затягиванием времени. Согласно исследованию IFAB, четверть замен в английской премьер-лиге проводится в добавленное время.

Ожидается, что данное предложение рассмотрят в следующем месяце. Также будет рассмотрено предложение, чтобы уходящий футболист покидал поле через ближайшую границу, а не у технической зоны. В марте состоится ежегодная конференция IFAB.

Главный тренер Рой Ходжсон признался, что не одобряет возможные изменения в правилах.

«Сложный момент. Значит ли это, что по истечении 90 минут игры, если у тебя случится травма, команде придется доигрывать вдесятером?

Кто конкретно будет решать, тянет ли игрок время или у него действительно травма?» – заявил англичанин.

По словам Ходжсона, у поздних замен «есть свои задачи», а время можно тянуть и «другими методами».

IFAB планирует также обсудить вынесение желтых и красных карточек не футболистам, а другим членам клубов.

Кроме того, вратарям могут разрешить разводить мяч, отдавая его своим игрокам внутри штрафной (сейчас по правилам мяч можно разводить, только отдавая его игроку снаружи штрафной), а сопернику не разрешат входить в штрафную до введения мяча в игру.

В прошлом году сообщалось, что IFAB для повышения зрелищности рассматривала возможность сокращения игрового времени до 60 минут.