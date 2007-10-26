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    Куртуа заявил партнерам по «Реалу», что не хочет вновь работать с Конте или Моуринью

    Теги Челси Жозе Моуринью премьер-лига Англия Реал Мадрид Серхио Рамос Ла Лига Марсело Антонио Конте Тибо Куртуа Хулен Лопетеги Футбол

    В раздевалке «Реала» недовольны слухами об увольнении Хулена Лопетеги и возможном назначении Антонио Конте или Жозе Моуринью.

    В частности, недовольство выражают ветераны команды Серхио Рамос и Марсело. Они общались с сотрудниками клуба и просили передать руководству, что разочарованы такими слухами.

    «Если вы так поступите, это подтвердит, что вы заставили Лопетеги делать работу, которую бы Моуринью выполнил лучше. Это неуважение по отношению к команде, которая выиграла четыре Лиги чемпионов», – приводит El Pais слова, которые игроки попросили передать руководству, со ссылкой на свидетеля.

    Также информацией о приходе Конте и Моуринью недоволен экс-вратарь «Челси» Тибо Куртуа, который работал в Лондоне с обоими тренерами.

    «Я не могу в это поверить! Я единственный здесь, кто работал с Конте и Моуринью. Я убрался из Лондона, чтобы не повторилось то, что я испытал за время работы с ними. А теперь оказывается, что скоро сюда придет Конте или Моуринью», – заявил Куртуа в раздевалке.

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