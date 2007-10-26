Кирилл Дементьев – о том, что он либерал на Первом канале: «Мне стыдиться нечего. Но это компромисс»

Комментатор Кирилл Дементьев рассказал Роману Муну в подкасте Sports.ru «Голос», не мешают ли ему либеральные политические взгляды работать на Первом канале.

– Вы не раз говорили, что вы либерал. По-моему, человек либеральных взглядов не может не испытывать каких-то угрызений совести, работая на Первом канале.

– Не согласен с вами. Угрызения совести нужно чувствовать за свои поступки.

– А чьи это поступки?

– Мне стыдиться нечего. Я не говорил и не делал ничего такого, за что мне было бы стыдно в данном случае. Почему мне должно быть стыдно?

– Вы работаете на канале, где нет свободы слова, где она сознательно подавляется.

– Во-первых, это ваше мнение. Во-вторых, лично мою свободу слова в рамках футбольной трансляции никто не подавляет.

– То есть для вас нет конфликта в том, что вы либерал, который получает деньги от Первого канала?

– В данном случае нет. Но это компромисс. А я в принципе человек достаточно конформистский – к сожалению или к счастью. Я не экстремал.

– Я сам человек либеральных взглядов. Меня, конечно, не позовут на Первый канал, но если бы вдруг позвали, я бы испытывал дикий внутренний конфликт.

– Видите, я живу в большем душевном согласии с собой. Может быть, я не настоящий либерал.

Дементьев – о работе с Ургантом, обиде на Дудя и Навальном в эфире Первого. Новый подкаст Sports.ru

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