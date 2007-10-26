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    Кирилл Дементьев – о том, что он либерал на Первом канале: «Мне стыдиться нечего. Но это компромисс»

    Теги Кирилл Дементьев телевидение Первый канал Подкасты Футбол

    Комментатор Кирилл Дементьев рассказал Роману Муну в подкасте Sports.ru «Голос», не мешают ли ему либеральные политические взгляды работать на Первом канале.

    – Вы не раз говорили, что вы либерал. По-моему, человек либеральных взглядов не может не испытывать каких-то угрызений совести, работая на Первом канале.

    – Не согласен с вами. Угрызения совести нужно чувствовать за свои поступки.

    – А чьи это поступки?

    – Мне стыдиться нечего. Я не говорил и не делал ничего такого, за что мне было бы стыдно в данном случае. Почему мне должно быть стыдно?

    – Вы работаете на канале, где нет свободы слова, где она сознательно подавляется.

    – Во-первых, это ваше мнение. Во-вторых, лично мою свободу слова в рамках футбольной трансляции никто не подавляет.

    – То есть для вас нет конфликта в том, что вы либерал, который получает деньги от Первого канала?

    – В данном случае нет. Но это компромисс. А я в принципе человек достаточно конформистский – к сожалению или к счастью. Я не экстремал.

    – Я сам человек либеральных взглядов. Меня, конечно, не позовут на Первый канал, но если бы вдруг позвали, я бы испытывал дикий внутренний конфликт.

    – Видите, я живу в большем душевном согласии с собой. Может быть, я не настоящий либерал.

    Дементьев – о работе с Ургантом, обиде на Дудя и Навальном в эфире Первого. Новый подкаст Sports.ru

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