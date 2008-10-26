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    Наиль Измайлов: «Ничьей недовольны. «Спартак» приезжал в Глазго за победой»

    Теги Спартак Рейнджерс премьер-лига Россия Лига Европы Александр Максименко Николай Рассказов Александр Ломовицкий Наиль Измайлов Михаил Игнатов Футбол

    Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов прокомментировал ничью в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Рейнджерс» (0:0).

    «Ничьей, конечно, недовольны, команда приехала в Глазго за победой. Игра получилась сумбурной, как с одной, так и с другой стороны.

    В середине второго тайма провели хороший отрезок, было несколько шансов, которыми, к сожалению, не смогли воспользоваться.

    Однако отмечу, что нашей молодежи - Максименко, Рассказову, Игнатову, Ломовицкому - удалось о себе заявить на европейской арене, они произвели впечатление на шотландских болельщиков, их тут запомнят», - написал Измайлов в телеграме.

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