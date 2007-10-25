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    Самый богатый человек Чехии может купить «Челси». Его состояние – 15,5 млрд долларов

    Теги Челси Стэмфорд Бридж премьер-лига Англия Роман Абрамович бизнес Футбол

    «Челси» может приобрести чешский бизнесмен Петр Келлнер, сообщает еженедельный журнал Tyden со ссылкой на свои источники в Лондоне.

    Предприниматель намерен войти в футбольный бизнес и интересуется возможностью приобретения лондонского клуба. Первый раунд переговоров о покупке «Челси» должен пройти в ближайшие дни.

    Сообщается о близких отношениях Келлнера с Романом Абрамовичем. В частности, чех выкупил ВИП-ложу на «Стэмфорд Бридж» рядом с ложей российского миллиардера.

    Келлнер является самым богатым человеком Чехии, его состояние оценивается в 15,5 миллиарда долларов.

    Ранее сообщалось, что Абрамович готов продать «Челси» за 3 миллиарда фунтов.

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