Самый богатый человек Чехии может купить «Челси». Его состояние – 15,5 млрд долларов

может приобрести чешский бизнесмен Петр Келлнер, сообщает еженедельный журнал Tyden со ссылкой на свои источники в Лондоне.

Предприниматель намерен войти в футбольный бизнес и интересуется возможностью приобретения лондонского клуба. Первый раунд переговоров о покупке «Челси» должен пройти в ближайшие дни.

Сообщается о близких отношениях Келлнера с . В частности, чех выкупил ВИП-ложу на «Стэмфорд Бридж» рядом с ложей российского миллиардера.

Келлнер является самым богатым человеком Чехии, его состояние оценивается в 15,5 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Абрамович готов продать «Челси» за 3 миллиарда фунтов.

Говорят, Абрамович может продать «Челси». На него давно давят из-за политики