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    Юрий Семин: «Если набрать 9 очков, занять второе место в группе реально»

    Теги Локомотив Юрий Семин Порту Лига чемпионов Ведран Чорлука Гжегож Крыховяк Футбол

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался после матча с «Порту» (1:3) в Лиге чемпионов.

    – Сказалось ли на команде, что до стадиона пришлось добираться по МЦК?

    – Мы тяжело добирались до станции, а потом уже суперкомфорт. «РЖД» – молодцы, сделали такую инфраструктуру. Перемещение людей по Москве – это просто фантастика. Если бы не пересели на МЦК, просто не успели бы на матч.

    – Как вам Крыховяк в центре обороны? Продолжит ли он играть там в дальнейшем?

    – Если защитники будут травмированы, то продолжит. Крыховяк был одним из лучших и справился со всеми обязанностями. Конечно, нам хотелось бы, чтобы он играл в средней линии, но так сложилась ситуация. В защите Крыховяк сыграл блестяще.

    – Успеет ли Чорлука восстановиться к следующему матчу с «Порту»? И понимаете ли уже, кто заменит Кверквелию в Португалии?

    – Прямо сейчас не знаю, кто заменит. До второго матча с «Порту» еще много времени. Должен восстановиться Чорлука. До выезда в Португалию у нас несколько важных матчей. Нужно как можно быстрее забыть эту игру и перестроиться на «Енисей».

    – Вы после каждого матча говорите о психологии. Как сломать этот барьер?

    – Победой. Будет победа – сломается барьер.

    – Сознательно отдали «Порту» мяч в начале матча?

    – Специально инициативу никто не отдает. «Порту» больше владел мячом, но моментов не было. Владение не определяет результат. Хочу поздравить «Порту» с заслуженной победой. Также поздравляю президента «Порту», которого хорошо знаю. Португальская команда – сильнейшая в группе.

    – «Локомотив» проиграл третий матч подряд. С оптимизмом смотрите на турнирные расклады?

    – Я всегда смотрю в будущее с оптимизмом. Но есть реальность. «Порту» на данный момент первый. У нас еще три матча. Если набрать девять очков, занять второе место в группе реально, – сказал Семин.

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