«Локомотив» мог опоздать на матч с «Порту» из-за пробок в Москве. Команда приехала на электричке

«Локомотив» едва не опоздал на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Порту».
Из-за пробок в Москве команда добиралась на игру на электричке МЦК. Футболисты прибыли на станцию «Черкизовская» примерно в 21:15 по московскому времени.
Начало матча «Локомотив» – «Порту» запланировано на 22:00.
Напомним, что на домашний матч 2-го тура с «Валенсией» опоздал из-за пробок в городе «Манчестер Юнайтед». Игру перенесли на пять минут, а клуб оштрафовали на 15 тысяч евро.
В связи с этим «МЮ» перед игрой 3-го тура против «Ювентуса» решил заселиться в отель «Хилтон» в 10 минутах ходьбы от «Олд Траффорд».
Локомотив приехал! pic.twitter.com/h9tx6qCd8s— Daria Yurko (@dari_yurko) 24 октября 2018 г.