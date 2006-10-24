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    «Локомотив» мог опоздать на матч с «Порту» из-за пробок в Москве. Команда приехала на электричке

    Теги Локомотив Порту премьер-лига Россия Лига чемпионов видео Спорт-Экспресс Футбол

    «Локомотив» едва не опоздал на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Порту».

    Из-за пробок в Москве команда добиралась на игру на электричке МЦК. Футболисты прибыли на станцию «Черкизовская» примерно в 21:15 по московскому времени.

    Начало матча «Локомотив» – «Порту» запланировано на 22:00.

    Напомним, что на домашний матч 2-го тура с «Валенсией» опоздал из-за пробок в городе «Манчестер Юнайтед». Игру перенесли на пять минут, а клуб оштрафовали на 15 тысяч евро.

    В связи с этим «МЮ» перед игрой 3-го тура против «Ювентуса» решил заселиться в отель «Хилтон» в 10 минутах ходьбы от «Олд Траффорд».

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