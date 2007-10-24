Эмилио Бутрагеньо: «Лопетеги будет руководить «Реалом» в класико»

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо сообщил, что главный тренер Хулен Лопетеги будет руководить командой в предстоящем матче против «Барселоны».

Сегодня «Реал» выиграл у «Виктории» (2:1) в матче Лиги чемпионов, прервав серию из пяти встреч без побед.

«Будет ли Лопетеги руководить командой в игре с «Барселоной»? Да, да, в абсолютно нормальном режиме.

В такой ситуации очень важно сохранять спокойствие, сплоченность и веру в наших футболистов.

Мы слышим слухи, но к игре на мы подойдем с уверенностью в себе. Воскресный матч – отличная мотивация для всех, и мы надеемся провести хорошую игру», – сказал Бутрагеньо.

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